Luigi Berlusconi oggi sposo, ma senza papà Silvio

Silvio Berlusconi non potrà partecipare al matrimonio del suo figlio più piccolo, Luigi (Arlesheim, Svizzera, 1988), terzogenito avuto dalla relazione con Veronica Lario. Se anche il secondo tampone si rivelerà positivo, dopo quello negativo di martedì, presenzierà alla cena nuziale a Macgerio. L’ex premier ha continuato infatti a risultare positivo alle analisi anche a un mese di distanza dal ricovero al San raffaele e sta ultimando la quarantena. Le nozze di “Luigino”, come viene chiamato in famiglia, erano già state rimandate quest’estate a causa proprio dell’emergenza Covid nazionale. Anche lui, poi, era risultato positivo a inizio settembre, con le sorelle Barbara e Marina. La convalescenza del padre non ha spinto la coppia a rimandare ulteriormente la cerimonia, che si terrà comunque in forma strettamente privata.

La sposa è la storica fidanzata Federica Fumagalli, conosciuta da Luigi all’Università Bocconi di Milano nel 2011 e il 2012. La coppia, estremamente riservata, convive già da anni nel capoluogo lombardo,a Milano, in via Rovani, nella villa che fu la prima casa di Silvio e Veronica, attualmente in ristrutturazione e dove torneranno coi due cani, i pastori tedeschi Uno e Artur.