Due poliziotti e un 30enne di Vittoria ricoverati per Covid

Vittoria - Sono risultati positivi al Covid-19 due poliziotti di Vittoria. Entrambi sono in isolamento domiciliare. Intanto, è stato ricoverato all'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa un giovane di 30 anni anch'egli di Vittoria. L'uomo è attualmente nel reparto di Malattie Infettive. Intanto sale il numero dei positivi totali in provincia i Ragusa: attualmente, sono 143 così suddivisi: Acate: 1 Chiaramonte: 1 Comiso: 4 Giarratana: 2 Ispica: 4 Vittoria: 52 Modica: 20 Monterosso: 1 Pozzallo: 8 Ragusa: 39 Santa Croce: 4 Scicli: 6. Vittoria la città con il più alto numero di contagi in provincia.