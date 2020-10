E' geloso della moglie, distrugge l'abitazione

Catania - Per gelosia un 45enne mauriziano a Catania ha distrutto casa davanti ai figli di 10 e 15 anni mentre la moglie era uscita per andare a lavorare. E' stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate,. A dare l'allarme è stata la figlia di 15, che ha chiamato i carabinieri. La moglie, tornata a casa dopo essere stata avvertita dalla figlia, ha detto ai carabinieri che anni era costretta a subire i soprusi dell'uomo, che la accusava di avere una relazione extraconiugale. La donna ha anche mostrato ai militari i numerosi messaggi con le minacce di morte e di dar fuoco a casa che le aveva mandato il marito.