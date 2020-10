La truffa dello specchietto in contrada Pizzillo a Ragusa

Ragusa - Gentilissima redazione

purtroppo devo segnalare a favore di tutti gli automobilisti, ulteriori assalti a singole macchine con la stessa procedura della truffa dello specchietto. In zona interna, esattamente in zona Monsovile, sulla strada Donnalucata-Ragusa, uno o forse due loschi tipi hanno assaltato una macchina inseguendo la fino alla strada di contrada Pizzillo. Inutile chiedere la presenza delle forze dell'ordine ma almeno con la presente si cerca di informare tutti i cittadini e di raccomandare loro di non fermarsi quando vengono assaltati tipo diligenza del Far West.