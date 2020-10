Si sa, le mezze stagioni, come l'autunno, sono un delirio per le donne, quando si tratta di abbigliamento. L'ideale sarebbe adottare un look a strati, o come viene comunemente chiamato, a “cipolla” per affrontare al meglio la mezza stagione senza farsi trovare impreparate. Ma come vestirsi bene in autunno?

La stagione semi-fredda, quella di passaggio tra estate e inverno, è il periodo dell’anno in cui si può più osare con i giochi di stile, quindi è bene armarsi di tutta la creatività che abbiamo e sperimentare il più possibile. Questa è la stagione dove si vedono in giro abbinamenti quanto mai “bizzarri”: scarpe aperte e maniche lunghe o piumini abbinati ad un abbigliamento estivo . Molte volte anche sarà capitato anche a voi di dire: sarò vestita troppo o troppo poco? Avrò freddo o avrò caldo?

Vestirsi nella mezza stagione è sempre difficile ma non impossibile, ma cosa non deve mai mancare nel nostro armadio per vestirsi bene in autunno?

Ecco delle proposte o meglio dei suggerimenti, su come vestirsi al meglio, un giusto compromesso tra stile e praticità. Abbiamo sbirciato tra i look di influencer e addette ai lavori durante le ultime sfilateper scoprire gli outfit autunnali più belli da indossare in questa stagione senza rinunciare allo stile e alla comodità.

Cosa mi metto?

Cercheremo di fornirvi lo spunto ideale per partire con il piede giusto. Uscite con le amiche in relax, di corsa tra mille faccende da sbrigare e come vestire autunno per andare in ufficio. E ancora: come vestirsi in base al fisico e abbracciare i trend senza risultare didascalica.

Come vestirsi in base alle tendenze della moda autunno inverno 2021 non è per nulla complicato se inizi a razionalizzare i tuoi possedimenti. La prima regola per essere bellissima è sentirsi bellissima. Per farlo non ci si deve infagottare, stringere né coprire troppo.

Quali colori scegliere per vestirsi bene in autunno?

Per vestirsi bene in autunno è sempre buona cosa non esagerare con la tavolozza cromatica, optando per la sobrietà sia a livello qualitativo (no alle tinte shocking, sì al via a quelle neutre e tenui) sia a livello quantitativo, ossia pochi colori. Quindi la regola perfetta che vi suggeriamo è il vecchio caro “pochi ma buoni”.

I capi e gli abbinamenti immancabili per vestirsi bene in autunno: ecco le nostre proposte da copiare

In un guardaroba oculato e per vestirsi bene in autunno, non dovrebbe mai mancare l’iconico "little black dress", sia corto sia in versione longuette con gonna a matita (il tanto amato tubino). Quest'ultimo è un modello salva-occasioni: dalla riunione di lavoro al party con dress code chic, il tubino nero si rivela un vero e proprio passe-partout.

Lo stesso dicasi per il blazer: la giacca dal gusto “manlike” è ormai sdoganata dall'armadio maschile ed entrata a pieno diritto in quello "for lady". Un bel blazer, monopetto o doppiopetto a seconda dei gusti e delle silhouette, è sia un top elegante da mixare a una gonna o a un paio di mom jeans sia un capospalla ideale con tutto.

Scoprite le nostre proposte:

Abito a fiori da portare con gli anfibi: un must intramontabile in autunno

Questo mix che può sembrare all'apparenza "contraddittorio" è un must intramontabile in questa stagione autunnale. La moda, in fondo ci ha abituato a giocare con gli opposti: il maxidress floreale è romantico ed è chic, gli stivali militari hanno quel piglio grunge che serve per sdrammatizzare l'insieme e scongiurare l'effetto "cerimonia". Il risultato di questo abbinamento? Un look autunnale perfetto per "romantic rebels" per il tempo libero, per il primo appuntamento o per portare i vostri figli a scuola o al parco. Perfetto per nascondere fianchi larghi e la pancetta, da provare.

Qual è il look perfetto per andare in ufficio? prendete la stampa più autunnale che c'è, quella a quadri, e declinata in versione diversa per colore e dimensione sulla combo "giacca + gonna". Aggiungete una romantica blusa (quella con fiocco al collo è perfetta ad esempio) e chiudete il tutto con un paio di stivali con tacco in pelle stampa croc (il tormentone di stagione) e il gioco è fatto.

Il Trench beige si porta con il dolcevita black e il jeans

I pantaloni jeans un capo che non conosce stagioni, ma che puntualmente si ripresentano 365 giorni all'anno per essere reinterpretati secondo le tendenze del momento. Come sta succedendo con il denim della moda 2020, una forbice molto ampia che spazia dai jeans slouchy, abbondanti e sformati, ai jeans a vita alta e bassa dal fitting aderente anni 70. Come assemblare outfit con jeans nuovi, non scontati, coniugando abbinamenti colori in sintonia con l'autunno? Provate ad abbinarli con un bel trench coat, specialmente nelle giornate grigie. Se il vostro must sono i capispalla allora un bel trench coat da stringere in vita sarà il vostro migliore alleato per la stagione. Basterà aggiungere un semplicissimo "lupetto" nero e un paio di jeans per completare il look. E per alzare il "coefficiente fashion" della mise, mocassini con tacco in versione fluo e maxi pochette stampa "snake"

Blazer nero, jeans e tacchi

Passiamo adesso a tutti quei look chic casual per ufficio. Nota dolente se fino a qualche settimana fa giravate in infradito, t-shirt lunghe e hot pants sfilacciati. La scelta obbligata se subito dopo l'ufficio avete una cena o un aperitivo chic e non avete il tempo di passare da casa a cambiarvi. Il trittico "blazer + camicia + jeans" è un passepartout da sfruttare h24, basterà portarsi un paio di tacchi di scorta, darsi una sistemata al trucco e via, il gioco è fatto.