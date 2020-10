Capitale della Cultura, la prima selezione il 16 novembre

Roma - La Top Ten sarà resa nota il 16 novembre e non più il 12 ottobre, come annunciato. Il Ministero dei beni culturali ha comunicato la modifica dei termini procedurali per i lavori della Giuria per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2022, così come stabilito, in data odierna, con suo decreto (in allegato) dal Segretario generale MiBACT: - entro il 16 novembre 2020: selezione dei dieci progetti finalisti. - entro il 18 gennaio 2021: proposta al Ministro della candidatura più idonea a essere insignita del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2022.

Dalle originarie 44, dopo il Covid le città candidate si sono ridotte a 28. Il 16 novembre saranno selezionate le prime dieci.