Senza mascherina all'aperto, prime multe per tre giovani palermitani

Palermo - Al via anche in Sicilia i controlli per fare rispettare l’ordinanza che prevede l’obbligo delle mascherine anche all’aperto e multe salate per i trasgressori. Per le strade di Palermo l’uso dei dispositivi di protezione è ormai un comportamento acquisito dalla maggior parte della popolazione che in linea di massima si sta adeguando alla disposizione prevista dal Dpcm.

Non mancano tuttavia le eccezioni, soprattutto tra i giovani che frequentano i locali della movida nel centro storico di Palermo. Per questo motivo sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine, sotto il coordinamento della prefettura di Palermo. Fino ad ora, tuttavia, le uniche violazioni sono state contestate in due paesi della provincia, Partinico,e Montelepre, dove i carabinieri hanno multato tre giovani trovati senza mascherina all’aperto. Le multe vanno da un minino di 400 fino a mille euro.