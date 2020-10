Sicilia: 259 contagi e 3 morti

In Sicilia 259 nuovi contagi per un totale di 8479 casi positivi. 109 invece è il numero dei guariti nelle ultime 24 ore che porta il totale delle guarigioni a 4.454 persone. Si registrano inoltre altri 3 decessi per un totale di 329 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attuali positivi sull’isola son0 3696, 147 in più rispetto alla giornata di ieri.

Coronavirus: Razza, 4 ricoverati a fronte di 259 nuovi positivi. Migliora strategia di ricerca virus

"Oggi crescono di quattro unità i ricoveri, aumentano di 259 i positivi. Oltre 7400 tamponi, cui si aggiungono i tamponi rapidi e i test sierologici. È una buona risposta alla strategia di ricerca capillare dei positivi che stiamo affinando giorno dopo giorno. Non mi spaventa che cresca la platea degli asintomatici: più ne cerchiamo, più ne troveremo. È molto importante, invece, che si lavori - come stiamo facendo - sul turnover ospedaliero, che si aprano aree a bassa intensità di cure e che si lavori sugli screening territoriali. E, soprattutto, che ogni cittadino uniformi i propri comportamenti al rispetto delle regole".

Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.