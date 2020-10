Diamoci un taglio: tagli capelli autunno 2020

I tagli dei capelli da rientro delle vacanze sono tra la mossa più utile per tutte le donne. La mossa prima da fare, prima ancora di correggere il colore dei capelli. Perché i capelli hanno bisogno di nuova vita. Una vera e propria rigenerazione che passa attraverso le forbici. Siete stanche della vostra attuale pettinatura ma non avete assolutamente idea di cosa potreste fare per questa stagione ? Allora diamoci un taglio:

Scopriamo insieme quelli più alla moda per questo autunno 2020

Ecco le 5 tendenze per i tagli dei capelli autunno 2020.

Avete deciso di darci un taglio? I tagli dei capelli medi autunno 2020 non devono infatti preoccupare. Nessuna paura di stravolgere e di rovinare la chioma. Anche perché la chioma, dopo mesi di caldo, vento, raggi solari, umidità, bagni in piscina e in mare, è già rovinata.

La soluzione più democratica è quella del taglio medio. I tagli dei capelli medi sono la dimensione più gettonata e la scelta più oculata. Per chi non è pronto per fare scelte radicali (chi non è pronto per un bob, per esempio) ma ha comunque la necessità di rigenerare e correggere ciò che l'estate ha danneggiato.

I capelli di lunghezza media sono il must di stagione; questo look offre tantissime soluzioni per le amanti dei caschetti, che siano questi sopra le spalle o nella loro versione più lunga. Quest'anno, poi, c’è un ritorno, quello della frangia in tutte le sue varianti.

Quali sono gli stili più accattivanti per questo autunno? Scopriamolo insieme:

Lunghezza media, perché sceglierla

La lunghezza media dei capelli permette di poter giocare con diversi stili; la chioma potrà quindi essere sfoggiata nella sua versione liscia o mossa o addirittura riccia a seconda dell'occasione o dei gusti personali. Inoltre, anche sui colori c’è da fare un appunto: i capelli di lunghezza media si prestano a tutte le colorazioni possibili e inoltre permettono di sperimentare tecniche di schiaritura come il balayage, il contouring o il face framing. I tagli capelli medi sono la soluzione più conveniente al ritorno dalle vacanze. Per rivitalizzare le chiome più lunghe. Perimetri pari permettono di eliminare completamente le doppie punte e ridare corposità.

Il taglio di capelli medio sfilacciato, o shag

Tra i tagli capelli autunno 2020 donne, ce n'è uno spettinato che piace tanto: il taglio shag, dal piglio vintage e super rock. Una sorta di scalato molto grunge, che delinea il viso, lungo al massimo fino alla nuca o alle spalle. Il tocco in più? La frangetta, come Taylor Swift!

A chi è adatto? A chi è in cerca di un taglio capelli autunno 2020 naturale e facile da gestire. Pesantezza e volumi infatti sono ridotti al minimo, e lo stilyng regge anche se i capelli vengono asciugati al naturale.

Il ritorno della frangia

Fiore all'occhiello di questo stile è sicuramente la frangia: questo è stato l'anno del suo grande ritorno e i capelli di media lunghezza sono perfetti per chi sceglie di impreziosirli con questo dettaglio. Frangia para, a tendina, corta o lunga, la frangia si adatta perfettamente alle vostre necessità. E non fatevi intimidire: se non amate gli styling ultra laccati e studiati, sappiate che è perfetta anche sui capelli mossi o ricci. Sarebbe un vero peccato non provarci, che ne dite?

Il taglio di capelli cortissimo tra le nuove tendenze autunno 2020

Ma tra le nuove tendenze capelli autunno/inverno 2020/2021 ci sono anche oltre ai tagli medi, quelli corti e lunghi più articolati. Cotril, per esempio, suggerisce perimetri sfrangiati e frastagliati. La forbice, quindi, può tagliare dove c'è più bisogno e lasciare lunghezza alle punte più sane.

Ma non temete se siete stanchi di prendervi cura dei vostri capelli lunghi ogni giorno, l'unica soluzione è darci un taglio netto. Ma non uno qualsiasi. Tra i tagli capelli più trendy autunno 2020 donne, sono i tagli capelli cortissimi quelli che vanno per la maggiore. Attenzione alle basette, da mettere bene in vista. Questi tagli capelli corti inverno 2020 danno slancio al viso e ringiovaniscono. Ma a chi sono adatti? Il taglio di capelli corto in stile Pixie è perfetto per i visi ovali, che possono permettersi davvero tutto in fatto di tagli corti.