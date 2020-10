Noto, primo ciak per il film Cyrano, c'è Kelvin Harrison Jr

Noto - Il giardino di pietra, Noto, diventa da oggi set del film in costume Cyrano per la regia di Joe Wright. Il primo ciak stamani alle 8, nel centro storico, in via Ducezio. Il musical americano sarà candidato agli Oscar e vede protagonista un cast stellare, cui si è aggiunto anche Kelvin Harrison Jr.

Kelvin interpreterà Cristiano e affiancherà Peter Dinklage, chiamato nel ruolo di Cyrano, Haley Bennett, nel ruolo di Rossana, Brian Tyree Henry e Ben Mendelsohn.

Si gira, da oggi e per i prossimi due mesi abbondanti, davanti palazzo Ducezio, sul sagrato della chiesa dell'Immacolata, a palazzo Nicolaci, a palazzo Castelluccio, e nel campanile della chiesa di San Carlo. Salta la location di Ragusa, mentre è confermata Scicli, dove si girerà una parte importante del film, in dicembre. Il musical per il cinema è prodotto dalla Metro Goldwin Meyer, con la produzione italiana della veneziana Mestiere Cinema.