The Golden Town, un minidocumentario su Scicli, girato da un giovanissimo

Scicli - E’ arrivata la conferma, da parte dell’organizzazione, dell’ammissione del mini documentario su Scicli realizzato dal giovane videomaker Angelo Piccione al Concorso Internazionale di cortometraggi MMR ovvero “My RODE Reel 2020”. Solo due i partecipanti dall’Italia ammessi nella categoria documentari, tra cui Angelo Piccione, 19enne di Scicli.

"E’ stato difficile -commenta il giovane video maker Angelo Piccione- sintetizzare in soli tre minuti, come richiesto dal regolamento, secoli di storia della Città di Scicli nei vari aspetti storici, culturali, architettonici, religiosi, culinari e dovere scegliere tra tante straordinarie realtà produttive presenti nella città stessa dove spicca la laboriosità e genialità del popolo sciclitano; ho voluto comunicare, già con la scelta del titolo “The Golden Town” ovvero La città dorata, come i palazzi nobiliari e le chiese del centro storico di Scicli, costruiti con pietra locale acquistino, in certe ore del giorno, una colorazione dorata che rende Scicli straordinariamente bella, anzi, “la città più bella del mondo” come la definì Elio Vittorini".