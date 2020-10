Covid, tre contagiati a Scicli

Scicli - In questo momento tre sono i contagiati a Scicli, tutti e tre non residenti in città ma attualmente qui domiciliati. Ventotto sono invece le persone in isolamento preventivo, in attesa di essere sottoposte a tampone o di trascorrere la quarantena prevista a casa.

Di questi ventotto, ventiquattro sono minori compresi tra un anno e tredici anni di età, posti in isolamento perché hanno manifestato qualche sintomo generico che ha fatto scattare le misure di prevenzione, particolarmente severe all’interno delle scuole. Non sono i primi per cui l’ASP ha deciso l’isolamento.. A rendere noti i dati il sindaco di Scicli, Enzo Giannone.