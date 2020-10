Ragusa, evade dai domiciliari e va a bussare alla porta di una donna

Ragusa - In nottata gli agenti di Polizia di ragusa, durante i controlli dedicati alle persone sottoposte a misure restrittive domiciliari, ha effettuato un controllo a un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari non trovandolo in casa.

Successivamente, iniziate le ricerche, il personale della Squadra Volanti, appurava che il soggetto si trovava, senza alcun motivo o autorizzazione, sotto l’abitazione di una donna, anche essa sottoposta a misura di restrizione, che bussava con insistenza alla porta.

Pertanto l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Ragusa in attesa di giudizio.