Ragusa, vigile urbano positivo al Covid

Ragusa - E’ risultato positivo al Coronavirus anche un vigile urbano di Ragusa. L’uomo è stato subito sottoposto a isolamento, mentre come da protocollo, ai suoi colleghi è già stato effettuato il tampone.

Tutti coloro che hanno avuto negli ultimi giorni contatti con l’agente, invece, si trovano già in isolamento. Gli altri agenti di polizia sono regolarmente in servizio, anche se l’organico al momento risulta ridotto e per questo è stata chiamata in supporto la protezione civile. Intanto, si sta già provvedendo in accordo con l’Asp alla sanificazione dei locali.