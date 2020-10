Senza mascherine nei negozi, multe a Vittoria

Vittoria - In seguito all'aumento del contagio Covid a Vittoria pattuglie del Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, della Polizia Stradale, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno controllato le vie centrali e periferiche della città, compreso il mercato ortofrutticolo, sanzionando soggetti che all’interno di esercizi commerciali non utilizzavano le mascherine quale strumento di prevenzione e protezione del contagio da COVID-19.

Controllati anche gli esercizi commerciali per un numero complessivo di 27; in particolare, due bar sono stati sanzionati per mancato uso della mascherina da parte di clienti e dipendenti.