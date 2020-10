Noto - Cosa non si fa per inseguire un sogno? Un uomo di 40 anni ha rischiato di annegare ieri pomeriggio quando a nuoto ha tentato di raggiungere lo yacht a vela più grande del mondo, ancorato al largo del lido di Noto. Il quarantenne ha pensato bene di andare a nuoto fino allo yacht “A” del magnate russo Andrey Melnichenko, ma è andato subito in affanno. E' stato salvato da un bagnino.

La foto è relativa all'arrivo oggi dello yacht a Sampieri