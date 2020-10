Terzo contagiato di Covid a Giarratana

Giarratana - "Come promesso, vi aggiorno sulla situazione del contagio da coronavirus a Giarratana. Devo, purtroppo, comunicare la presenza di un terzo caso". A parlare è il sindaco Lino Giaquinta. "La persona si trova in isolamento, in buona salute, asintomatico. La attenzione alle misure anti-contagio deve essere massima da parte di ognuno di noi, e lo deve essere a prescindere dai doverosi controlli che saranno messi in atto".