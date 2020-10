Va al Santuario della Madonnina delle Lacrime e si spoglia

Siracusa - Nel tardo pomeriggio di ieri, agenti delle volanti sono intervenuti nei pressi del Santuario della Madonna delle lacrime ove, un cittadino nigeriano di 22 anni, senza fissa dimora, inveiva contro i passanti turbando i fedeli che si stavano recando in chiesa.

Lo straniero, identificato per Kevin Fenus, già conosciuto alle forze di polizia per aver violato le leggi sull’immigrazione, è stato denunciato perché inosservante al decreto di espulsione dal territorio italiano. Il nigeriano mostrava tutta la sua indole violenta aggredendo i poliziotti e, successivamente, anche gli operatori della Polizia Scientifica, andando in escandescenza e denudandosi. Per tali ragioni gli uomini delle volanti lo ponevano in sicurezza, lo arrestavano e lo conducevano nel carcere di Cavadonna.

Foto di repertorio