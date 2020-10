Coronavirus, 285 nuovi casi e due morti in Sicilia

Ragusa - Sono 285 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono i dati contenuti nel bollettino del 10 ottobre diffuso dal ministero della Salute. Il bilancio conta anche due persone morte. Non crescono invece i ricoverati in terapia intensiva (che restano 35), mentre aumenta invece il numero delle persone ricoverate in ospedale (387 oggi, 376 ieri). Complessivamente ad oggi ci sono 422 persone che si trovano in una struttura ospedaliera, mentre con i due morti di oggi il bilancio complessivo delle vittime siciliane dall’inizio dell’epidemia è salito a 335. Sono invece 41 le persone dichiarate guarite. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 3721 e il totale dei positivi ha così sfondato quota 4 mila attestandosi a 4143. Dall’inizio dell’epidemia i siciliani che hanno contratto il virus sono 8.997. Piuttosto elevato il numero dei tamponi: 7.741. La percentuale dei casi positivi in relazione ai tamponi effettuati è del 3,6 per cento.

I nuovi casi siciliani di coronavirus sono così suddivisi: 79 casi a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 10 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 12 a Caltanissetta.