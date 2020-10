Positiva una bambina della scuola elementare Garibaldi

Agrigento - Una bambina della scuola elementare "Garibaldi" di Agrigento è risultata positiva al Coronavirus e tutti i suoi compagni di classe sono stati posti in quarantena e dovranno fare, in via precauzionale, il tampone.

Già avviata la sanificazione dei locali scolastici. La piccola era in classe quando gli insegnanti si sono accorti che aveva dei sintomi influenzali. Temendo un possibile caso di Covid-19, è stata subito portata nell'aula Covid dove le è stata misurata la temperatura e sono stati subito chiamati i genitori. Arrivato l'esito positivo del tampone, anche i suoi compagni di classe sono stati messi in isolamento domiciliare.

Appena ieri si era registrato il caso di un sedicenne agrigentino, contagiato dal Coronavirus, studente del liceo Scientifico "Leonardo", mentre nei giorni scorsi il tampone positivo era arrivato per una piccola di 5 anni.