Sparatoria a Lentini, un morto

Lentini - Un uomo di 42 anni, Sebastiano Greco, è stato ucciso poco dopo le 11 con alcuni colpi di pistola a Lentini, nel siracusano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’omicidio sarebbe avvenuto in via delle Spighe, nel centro abitato. La vittima ha probabilmente avuto una discussione con un altro uomo quando quest’ultimo improvvisamente ha estratto l’arma e ha fatto fuoco. L'aggressore, probabilmente insieme ad un altro complice, è fuggito dopo aver rubato un'auto vicino a un ufficio postale. Il mezzo è stato abbandonato poco dopo. È caccia all’uomo a Lentini da parte di polizia e carabinieri. I militari stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona e in particolare dell’ufficio postale per costruire un identikit.

Il veicolo è stato rintracciato dai militari ed è probabile che sia stato abbandonato dai fuggitivi. La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta, ha disposto la visione delle telecamere di sicurezza della zona in cui è avvenuto l’agguato per identificare il killer ed il suo complice. Sono stati già sentiti alcuni testimoni ed i familiari della vittima.