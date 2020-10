Sparatoria in pieno giorno davanti al panificio, due feriti

Lentini - Far West in pieno giorno nel siracusano, a Lentini. Due sparatorie in altrettanti punti della città. Il primo agguato è scattato davanti all'ufficio postale. I sicari, probabilmente a bordo di una moto, hanno fatto fuoco contro un uomo che si trovava all'interno della propria vettura. La vittima designata, seppur ferita, è riuscita a mettere in moto ed a raggiungere l'ospedale, che si trova alla periferia di Lentini. Sul posto sono arrivati poliziotti e carabinieri che hanno cercato di raccogliere le testimonianze dei cittadini che a quell'ora si trovavano alle Poste. Molti avrebbero detto di non avere visto nulla.

L'altra sparatoria è avvenuta in via Delle Spighe. Un uomo, poi identificato per S.G., 52 anni, stava per entrare in un panificio, quando è stato raggiunto dai proiettili esplosi da un killer. L'uomo in una pozza di sangue, si è accasciato per terra, mentre è stato lanciato l'allarme. In via Delle Spighe è arrivata un'ambulanza del 118 che ha caricato S.G. , per trasferirlo all'ospedale del Pronto soccorso. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è stato raggiunto dai proiettili al fianco.

I sicari si sono immediatamente dileguati. Polizia e carabinieri stanno visionando le telecamere di video sorveglianza, sia alle Poste che nella zona del panificio. C'è da appurare se si è trattato di un 'avvertimento' o di una missione di morte fallita. Indagini in corso.