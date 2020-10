I beauty di "Know thyself" di Luisa Beccaria. VIDEO

Milano - Nuova prestigiosa collaborazione di respiro internazionale per il brand TONIPELLEGRINO Art and Science che va ad aggiungere un prezioso tassello ai progetti realizzati in questo 2020, ormai agli sgoccioli.

Toni Pellegrino, direttore creativo del gruppo, ha infatti curato le acconciature di “Know thyself”, video con cui Luisa Beccaria ha presentato alla stampa e ai buyers di tutto il mondo la sua SS21 in occasione della recente Milano Fashion Week.

La cura del make-up è stata affidata a Fausto Cavaleri, beauty director di numerosi editoriali per le riviste fashion nazionali e internazionali più blasonate.

Luisa Beccaria ha affidato la regia del video a Lola Montes Schnabel.

Sullo sfondo poetico ed emozionante della Sicilia, richiami visivi alla letteratura, alla poesia, alla pittura rinascimentale e preraffaellita fanno del video un manifesto senza tempo dello stile del brand.

Set principale delle riprese è stato il Feudo del Castelluccio a Noto (Sr), dimora storica della famiglia Beccaria – Bonaccorsi, location ideale per narrare una storia fatta di radici, di tradizioni e di valori autentici. Tanto autentici da essere interpretata da tutti i membri della famiglia (Luisa, la mamma, i figli e il marito Lucio) e da alcuni cari amici.

Prendendo spunto da quattro elementi essenziali della cucina e della cultura siciliana - il pane, l’olio, le mandorle e il vino – Luisa Beccaria e la figlia Lucilla Bonaccorsi hanno creato un viaggio tra tessuti e texture, ma anche tra visioni ed emozioni, assecondando la sempre valida massima greca “Conosci te stesso” che dà il nome al video.

La collezione mixa infatti abiti must have con fresche proposte di quotidiana attualità e comfort, per una donna che vuole costruire il proprio stile unico, condividendo l’amore per l’arte, la natura, la poesia, il sogno, da sempre bandiere del brand.

“La collaborazione con Luisa Beccaria e Lucilla Bonaccorsi, che ringrazio per la fiducia, è un privilegio che si ripete. Sono profondamente felice – è il commento di Toni Pellegrino - per avere avuto la possibilità di partecipare ad un progetto così straordinario. La bellezza dei luoghi, l’atmosfera incantata di Castelluccio, i temi della collezione, e i valori del marchio, sono stati fonte d’ispirazione per un hairstyle in linea con lo stile Beccaria: onde e ricci naturali, raccolti destrutturati e romantici, architetture di fiori freschi come principale ornamento.”

“Conoscere ed amare se stesse porta alla valorizzazione della propria bellezza naturale – gli fa eco Fausto Cavaleri - come punto di forza. Le protagoniste del video sono donne senza sovrastrutture artificiali, sincere, naturali; grate per l’eredità ricevuta dalle donne della propria famiglia. Per Luisa Beccaria, per la mamma Anna, le figlie Lucilla, Lucrezia e Luna, e le altre interpreti del corto, finish glow e texture cremose sono stati i punti salienti del make-up.

Pelli naturali, uniformate da texture sottili e luminose, con labbra dall’aspetto idratato e nude che insieme a blush cremosi e highlighting naturali hanno interpretato i look sognanti della collezione SS 2021.

Hanno affiancato Toni Pellegrino gli hairstylist Gessica Maltese, Miky Basile e Michele Tedesco. Per il make-up, Cavaleri è stato assistito da Valentina Stivala.