Tom Cruise a Roma con la moto della Polizia: Mission Impossible 7. FOTO

Roma - Si girano al Colosseo le scene del film Mission Impossible 7, con Tom Cruise. Oggi il set nel cuore di Roma. Stamane Tom Cruise è apparso con un elegante abito di scena, un completo gilet-pantalone grigio. CRuise ha fatto una passeggiata in moto e poi è tornato sul set, dove è apparso ammanettato. Il set è a Largo Agnesi, la piazza-terrazza sopra l’area archeologica del Colosseo. La regia del film è di Christopher McQuarrie. Cruise ha abbandonato la Fiat 500 giallo canarino vintage, con cui sfrecciava ieri a suon di sgommate lungo via Nazionale insieme alla partner di scena Hayley Atwell, per ritrovarsi a camminare a Largo Agnesi con il volante della macchina in mano, con cui è ammanettato.

Tom esce dalla fermata della metropolitana Colosseo, fa qualche passo sulla piazza e alla fine sale su un furgone che schizza via. La mega-produzione (Lotus Productions) sta concentrando le riprese nel quartiere Monti e Colle Oppio. Il programma serrato di location fino al 20 ottobre. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 19 novembre 2021.

Qualche giorno fa l'attore hollywoodiano si è sottoposto a un tampone per la ricerca del Covid-19 al policlinico Umberto I di Roma. In fila insieme agli altri cittadini, ha sorpreso i fan che hanno scattato foto e realizzato video.