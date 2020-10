Ora solare 2020, sposteremo le lancette indietro

Domenica 25 ottobre si passa dall'ora legale a quella solare, con benefici per il nostro sonno. Spostando le lancette indietro potremo dormire un'ora in più. Esattamente alle 3, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2020, le lancette andranno riportate indietro sulle 2.

Lancette indietro di un'ora

Il cambio dell'ora è una prassi che è stata decisa a tavolino dalle istituzioni dal momento che consente di risparmiare energia, sfruttando quanto più possibile luce del sole. Portando indietro le lancette dell’orologio, si ha una percezione diversa dell’intera giornata: il diminuire delle ore di luce segna l’ingresso definitivo della stagione invernale e di tutte le conseguenze che questo comporta.

Sarà l’ultima volta? Non per ora

Il Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione di abolire il cambio tra ora legale e ora solare, ma ha chiesto di spostare la data di entrata in vigore del nuovo regime dal 2019 al 2021. Secondo la posizione comune adottata dai deputati, infatti, gli Stati membri che decidono di mantenere l'ora legale dovrebbero cambiare le lancette dell'orologio per l'ultima volta l'ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l'ora solare dovrebbero farlo l'ultima domenica di ottobre 2021. Per proteggere il mercato interno da perturbazioni, i deputati hanno chiesto che gli Stati membri e la Commissione coordinino le loro decisioni su quale ora adottare.