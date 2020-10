Covid tra i banchi a Siracusa, due classi in quarantena

Siracusa - Due classi in quarantena in due scuole di Siracusa per altrettanti casi di positività agli istituti comprensivi Archia e “Brancati”, quest'ultimo a Belvedere.

Dopo l’accertamento della positività al coronavirus degli alunni, i dirigenti scolastici hanno comunicato alle famiglie interessate il provvedimento di isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria per gli alunni della classe.

Il provvedimento della durata di 14 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo – come prevede il protocollo – riguarda esclusivamente gli alunni, contatti stretti, e non i loro familiari o contatti, che quindi non dovranno modificare i loro comportamenti.

E come da protocollo, dopo la sanificazione straordinaria degli istituti, le attività didattiche di tutte le altri classi del plesso si svolgeranno regolarmente. Primi casi nel capoluogo, quindi, dopo i recenti ad Augusta e Rosolini.