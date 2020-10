Due insegnanti e 4 alunni positivi: chiude la scuola Pirandello

Lampedusa - Due insegnanti di Lampedusa e almeno quattro alunni della scuola elementare Luigi Pirandello di Lampedusa sono risultati positivi al Coronavirus; per questo motivo domani l'istituto domani resterà chiuso. "Gli alunni fanno parte tutti della stessa classe in cui insegnano le docenti che sono dell'isola - ha spiegato il sindaco Totò Martello - . La scuola resterà chiusa per il tempo della sanificazione e poi riaprirà. Resteranno invece in isolamento domiciliare soltanto i compagni di classe dei piccoli risultati contagiati. Richiamo tutti alla prudenza". Da domani sarà possibile effettuare, a Lampedusa e Linosa, il tampone rapido che è gratuito e volontario. Se ne faranno, ogni giorno, un numero massimo di 100, secondo gli accordi presi dall'amministrazione comunale, l'assessorato regionale alla Sanità e l'Asp di Palermo. "Mi sto muovendo - ha aggiunto il sindaco Martello - per fare in modo che si cominci a fare questi tamponi rapidi proprio dalla scuola".