Noto, prorogata la mostra Da Pirandello a Guccione

Noto - E' stata prorogata fino al 7 gennaio la mostra "Da Pirandello a Guccione", allestrita al Convitto delle Arti di Noto. Poi chiuderà per un breve periodo dal 8 gennaio 2021 al 20 marzo 2021 per consentire una adeguata manutenzione della stessa e un parziale rinnovamento per sostituire le opere che invece non faranno più parte del progetto.