Modica ai tempi del Covid

Modica - La foto di via Grimaldi, strada pedonale ad alta densità di Movida, sta facendo il giro del web. E' stata scattata domenica 11 ottobre e mostra come le regole del distanziamento sociale anticontagio Covid vengano disattese in maniera clamorosa. Non sorprendiamoci se i contagi nelle prossime settimane, ahinoi, saliranno.