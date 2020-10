Altro che Covid! A Catania movida sfrenata. VIDEO

Catania - Scene da movida sfrenata a Catania nelle zone di piazza Scammacca e via Pulvirenti dove poco dopo la mezzanotte scorsa, qualcuno dall'alto, ha ripreso l'assembramento di persone e lo sfrecciare di scooter in una zona peraltro a traffico limitato. I luoghi ripresi, non distanti dal Teatro Massimo Bellini, sono appunto quelli della movida che sembra voler "sfidare" il virus e i controlli.