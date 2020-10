Comiso, 16 positivi al Coronavirus

Comiso - I positivi al Coronavirus a Comiso sono in tutto 16, tutti in buone condizioni ed in isolamento presso i propri domicilii. A renderlo noto la sindaca Maria Rita Schembari.

"Per quanto concerne le ricadute sulle normali attività didattiche, visto che si sono registrate positività anche in minori che frequentano le nostre scuole, si stanno occupando di ogni aspetto gli organismi preposti dell'ASP e i Dirigenti scolastici.

Dovevamo e dobbiamo aspettarci di dover affrontare tali situazioni, per le quali è giusto affidarsi alle istituzioni competenti.

Il mio invito continua ad essere quello alla calma, alla responsabilità nei comportamenti, evitando in ogni modo il panico ingiustificato".