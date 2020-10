Coronavirus, 298 nuovi casi e 3 morti in Sicilia

Crescono ancora i casi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 298 nuovi casi, un numero sostanzialmente uguale a quello comunicato ieri (erano 297 in più) ma stavolta con meno di 4 mila tamponi. Il dato è contenuto nel bollettino di oggi 12 ottobre del ministero della salute. Il bilancio però parla anche di altri 3 morti e il totale delle vittime in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 339. Cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 42, quattro in più rispetto a ieri, così come cresce il numero delle persone che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale: 446, venti in più in un giorno. Il numero totale delle persone attualmente positive in Sicilia è di 4682, 4236 delle quali in isolamento domiciliare (significa che nove su dieci sono a casa). Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza si avvicina a quota diecimila (ad oggi sono 9592). Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 14 guariti. I morti sono un uomo di Trapani, 70 anni, uno di Caltanissetta di 56 anni e un uomo di Catania di 83 anni.