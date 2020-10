Covid, 200 positivi nel ragusano, oggi più 13

Ragusa - Coronavirus, sono 197 le persone in isolamento domiciliare nel ragusano. Tredici i nuovi contagi oggi rispetto a ieri. Undici in ospedale, di cui una in terapia intensiva. La provincia di Ragusa registra un aumento dei contagi. E ora è Vittoria a preoccupare, con 89 persone positive. Questo il dato aggiornato: Acate 4, Chiaramonte 1, Comiso 16, Giarratana 3, Ispica 5, Modica 20, Monterosso 1, Pozzallo 9, Ragusa 41, Santa Croce 3, Scicli 5, Vittoria 89.