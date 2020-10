Cure anti Covid, i carabinieri bloccano 60 siti in 3 mesi

Oscurati dai Nas 60 siti web localizzati all'estero che promuovevano, anche in Italia, fantomatici prodotti contro il Coronavirus tramite newsletter e annunci pubblicitari sui principali social network. Non solo i loro prodotti non avevano alcuna proprietà curativa anti Covid ma si trattava di farmaci vietati a causa dei loro gravi effetti collaterali .

E’ il primo bilancio della campagna di controlli realizzata dal Comando carabinieri per la tutela della salute, condotta attraverso indagini e ispezioni dal primo giugno al 30 settembre 2020 su tutto il territorio nazionale, oltre che in Rete. L’operazione naturalmente non è conclusa e continua, a livello anche internazionale, per arrivare alle persone fisiche responsabili del traffico telematico di medicinali proibiti.