Furto in pieno giorno in una casa alla Sorda

Modica- Un furto in un'abitazione di Via Trapani Rocciola Modica Sorda ripropone il tema della sicurezza nei quartieri. Erano da poco trascorse le ore 16,00 quando, approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno fatto irruzione, forzando una finestra, all'interno della villetta condominiale a schiera portando via Tv color e altri elettrodomestici. Alcuni vicini, avendo notato movimenti inconsueti, hanno allertato i carabinieri, segnalando l'auto del misfatto fotografata con tanto di targa. Indagano i militari dell'arma.