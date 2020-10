Investito in bici sulla Rosolini-Ispica

Ispica - E' stato investito da un'auto mentre percorreva al buio con la sua bicicletta la SS115 che da Rosolini conduce ad Ispica. L'uomo, S.M. di 49 anni, originario di Lentini ma residente a Pozzallo, è stato prontamente soccorso dall'ambulanza del 118 di Ispica intervenuta con personale infermieristico a bordo e trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica dove è giunto in codice rosso.

Si trova in stato di coma per le fratture gravi riportate su tutto il corpo.

E' stato lo stesso investitore , un uomo di 65 anni alla guida di un station wagon , a soccorrere il malcapitato ciclista. Lotta tra la vita e la morte.