Modica, a 14 anni si procura lesione vertebrale col waveboard

Modica - Aveva coronato il suo sogno ricevendo il regalo più atteso per il suo 14 esimo compleanno: il waveboard, noto come caster board, un veicolo a propulsione umana a due ruote, ispirato allo skateboard.

Uno studente di Modica, nel tentativo di provarlo, si è procurato con una rovinosa caduta una lesione alla colonna vertebrale. E' stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'episodio è avvenuto sabato scorso. Il giovane , mostra segni di miglioramento e se la caverà nel giro di qualche settimana di prognosi.