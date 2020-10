Omicidio Greco a Lentini, preso uno dei due killer

Lentini - I carabinieri hanno arrestato uno dei due uomini che sabato scorso, ha partecipato all’omicidio di Sebastiano Greco, il quarantaduenne di Lentini, ucciso a colpi di pistola in prossimità di un panificio in via delle Spighe, a Lentini. L’altro, per il momento, ha fatto perdere le sue tracce ma la sua cattura potrebbe essere solo questione di ore: alla ricerche stanno partecipando anche gli agenti del commissariato di polizia di Lentini che stanno bussando alle porte di parenti ed amici del fuggitivo.

A quanto pare, a sparare tre colpi di pistola contro Greco, ex gestore di una pompa di benzina, sarebbe stato uno dei due, con cui la vittima avrebbe avuto uno screzio, probabilmente legato a questioni economiche.