Scontro frontale tra un compattatore dei rifiuti e un camion, tre i feriti

Scicli - Un compattatore dei rifiuti e un camion si sono scontrati frontalmente questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in contrada Boscorotondo, sulla Scicli-Sampieri. Nell’impatto sono rimaste ferite le tre persone che si trovavano a bordo del camion. Illeso, invece, il conducente del mezzo della ditta che si occupa della raccolta rifiuti in città. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale per essere sottoposti a cure mediche e ad accertamenti. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso e stabilire eventuali responsabilità.