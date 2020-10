Cucina “alla marijuana”: in manette uno chef toscano

Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Livorno, allertata dal fortissimo odore d’erba sprigionato dalla coltivazione, che si espandeva da giorni per le vie circostanti. Il proprietario è uno chef di 46 anni, che aveva allestito la coltivazione nel retro della sua villa di 244 mq, in un terreno di 1.045 mq, sicuro di farla franca.

I finanzieri hanno individuato la serra (nella foto) proprio grazie all'insistente e inconfondibile aroma che si diffondeva per il quartiere: dentro c’erano tante piante da ricavarci oltre 2 milioni di euro sul mercato della droga. Il gourmet è stato arrestato e al momento è in carcere. La serra era attrezzata di tutto, come una cucina stellata: 8,6 kg di marijuana pronti per la vendita, 704 piante di canapa indiana e ben 87 lampade alogene alimentate da impianti fotovoltaici.

"Dopo aver seguito l’odore della droga - afferma il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, Gaetano Cutarelli - seguiremo l’odore dei soldi, per capire dove e come sono stati investiti i lauti guadagni dell’illecita attività”.