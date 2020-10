Il vescovo di Ragusa Cuttitta nomina quattro nuovi parroci

Ragusa - Il vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta, ha nominato i nuovi parroci delle parrocchie: Ss. Apostoli in Comiso, San Pietro Apostolo in Ragusa, San Nicola di Bari in Acate e Sacro Cuore in Vittoria. Si tratta rispettivamente di don Gino Ravalli, don Giuseppe Raimondi, don Mario Cascone e don Ettore Todaro.

Don Salvatore Bertino andrà inoltre a ricoprire l’incarico di vicario parrocchiale all’Annunziata di Comiso; don Fabio Stracquadaini ricoprirà l’incarico di amministratore parrocchiale a Santa Maria delle Grazie a Comiso; don Vincenzo Guastella l’incarico di vicario parrocchiale a San Nicolò di Bari ad Acate.

Di seguito delle brevi schede dei quattro nuovi parroci e degli altri sacerdoti chiamati a nuovi incarichi dal vescovo.

Don Gino Ravalli proviene da Comiso, ed è nato nel giugno del 1969. È stato ordinato presbitero il giorno 29/06/2001. È stato membro del Consiglio presbiterale e del Gruppo dei parroci consultori, oltre che vica-rio parrocchiale nelle parrocchie "Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe" in Giarratana e "S. Maria Goretti" in Vittoria. È stato parroco della parrocchia "Immacolata Concezione della B.V. Maria" in Roccazzo-Chiaramonte e sino a ora è stato parroco della parrocchia "S. Pietro Apostolo" in Ragusa.

Don Giuseppe Raimondi proviene da San Cono (CT), ed è nato nel settembre del 1960. È stato ordinato presbitero il giorno 23/06/1988. È stato vicario parrocchiale nella parrocchia "Sacro Cuore di Gesù", in Vittoria, e amministratore parrocchiale della parrocchia "Immacolata Concezione della B.V. Maria" in Chiaramonte Gulfi. Successivamente è stato parroco della parrocchia "Santi Apostoli", in Comiso, nonché membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei Consultori e della Commissione per gli Ordini e i Mini-steri. Sino a ora è stato parroco della parrocchia "S. Nicolò di Bari" in Acate.

Don Mario Cascone proviene da Acate, ed è nato nel maggio del 1957. È stato ordinato presbitero il 18/07/1981. Ha conseguito il dottorato in teologia morale alla Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma ed è docente stabile dell'Istituto Teologico Ibleo “S. Giovanni Battista” di Ragusa, tenendo corsi di teologia morale anche in altri centri accademici. Ha all'attivo la pubblicazione di diversi libri, prevalentemente di teologia morale e bioetica. È stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Giovanni Battista” in Vittoria, nonché parroco della parrocchia “SS. Salvatore” in Ragusa. Già assistente diocesano del Centro Sportivo Italiano e dell'ACR, nonché delle Associazioni Medici Cattolici, Ludovico Necchi e Lauretana, ha rivestito anche il ruolo di Assistente internazionale di Cursillos di Cristianità. È stato delegato episcopale per il pro-getto culturale, per la Consulta delle aggregazioni laicali e vicario foraneo del vicariato di Ragusa. Sino a ora è stato parroco della parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Vittoria, nonché vicario foraneo dello stesso vicariato, membro del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio presbiterale, direttore responsabile del mensile diocesano “Insieme” e membro del Direttivo della Scuola Teologica di Base.

Don Ettore Todaro proviene da Vittoria, ed è nato nell'agosto del 1983. È stato ordinato presbitero il giorno 01/10/2009. È stato vicario parrocchiale delle parrocchia "S. Nicolò di Bari" in Acate e “Maria SS. Annunziata” in Comiso, membro della Commissione per .la formazione permanente dei presbiteri e assistente diocesano dell’ACR. Sino a ora è stato parroco della parrocchia "S. Maria delle Grazie", in Comiso.

Don Salvatore Bertino nato a Comiso, è stato ordinato sacerdote il 21 agosto 1971. Tra i suoi impegni pa-storali, dopo essere stato vice rettore nel Seminario diocesano, è stato parroco a Comiso, nella parrocchia S. Giuseppe e, successivamente, a Santa Croce Camerina nella parrocchia S. Giovanni Battista. Oltre a svolgere il ruolo di Vicario episcopale per la vita consacrata, è stato anche direttore dell’Ufficio liturgico e incaricato per la formazione dei diaconi permanenti, nonché assistente del settore adulti di Azione Cattolica. Ha svolto anche gli incarichi di membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei consultori e della Commissione per gli ordini e i ministeri. È stato sino a ora parroco della parrocchia Santi Apostoli, in Comiso, nonché vi-cario foraneo della zona pastorale di Comiso - Santa Croce Camerina.

Don Fabio Stracquadaini è nato a Chiaramonte Gulfi nel maggio del 1978, è stato ordinato il 26 marzo 2017. Entrato in seminario dopo il conseguimento della laurea in Scienze dell'Educazione all'Università di Catania, ha svolto il ministero diaconale nella parrocchia S. Nicolò di Bari in Acate, dove sino a ora è vicario parrocchiale. È assistente diocesano dell’ACR.

Don Vincenzo Guastella proviene da Ragusa, ed è nato nel marzo del 1988. È stato ordinato presbitero lo scorso 08 settembre. Prima di entrare in seminario è stato volontario nella Brigata paracadutisti della “Folgo-re".