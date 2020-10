Traveller: the best places in Sicily? Sampieri!

Scicli - La rivista Traveller edita da Conde Nast ha pubblicato un ampio reportage sulla Sicilia, indicando i posti più belli da visitare. E fra questi segnala Sampieri di Scicli.

"La spiaggia di Sampieri -scrive Rosalyn Wikeley- riecheggia gli edifici dorati screziati di Scicli, anche se sono sbiancati dal sale marino e coperti di vesciche dal sole. Seguiamo la gente del posto in mare, scivolando sotto l'acqua calda come lontre prima di ricadere sulla sabbia con un'altra Birra Messina e una granita zuccherosa. I tramonti a Sampieri sono piatti e di un rosso intenso come i bicchieri del Tancredi Donnafugata". Il reportage siciliano qui.