E' Piero Modica, la vittima dell'incidente mortale

Modica - E' Piero Modica, pozzallese di 28 anni, la vittima dell'incidente mortale registratosi oggi pomeriggio alle 14 in contrada Beneventano, lungo la Modica-Pozzallo. Piero lavorava come barista al Bar Prima Fila, poco lontano dal luogo della tragedia. Oggi stava andando a bordo della sua motocicletta da Modica in direzione Pozzallo, quando in fase di accelerazione si è scontrato con una Jeep Renegade che usciva da un centro di distribuzione alimentare. A bordo dell'auto un uomo di Augusta. Piero ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto. Per lui non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo.

Un medico che si trovava in transito sul posto ha constatato la morte. Il corpo del centauro è rimasto sull'asfalto in attesa che le forze di polizia e il magistrato di turno facessere i rilievi. Piero lascia i genitori, il fratello e una sorellina.