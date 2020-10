Noi residenti nelle campagne di Marina di Ragusa, senza acqua

Ragusa - Gentile Ragusanews, sono un cittadino ragusano che abita in una delle contrade limitrofe a Marina di Ragusa, zona che non è servita da servizio idrico nè da fognatura (una vergogna). Usufruiamo del servizio (o meglio disservizio) delle autobotti del comune di Ragusa. Ho ricevuto l'ultima fornitura di acqua il 13 agosto e, dopo 2 mesi, mi sento dire che ancora è troppo presto. Nel frattempo ho dovuto chiamare il privato per ben 4 volte pagando di tasca mia 200 euro. Vi prego di pubblicare un servizio su questo problema per sensibilizzare l'amministrazione comunale di Ragusa. Grazie mille.