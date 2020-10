Gabriel Garko fa outing e parla del nuovo fidanzato Gaetano. FOTO

Scicli - Tutti in questi giorni si sono chiesti se il nuovo fidanzato di Gabriel Garko fosse un'altra “trovata pubblicitaria" o fosse reale... A Non è la D’Urso, Dario Gabriel Oliviero, in arte Gabriel Garko (Torino, 1972), parla per la prima volta della sua nuova storia d'amore con il nuovo fidanzato 23enne, dopo la fine del legame con Riccardo Rossi.

Gabriel Garko, noto ai più per essere stato il protagonista della longeva serie televisiva “L'Onore e il Rispetto” è stato recentemente paparazzato con un nuovo fidanzato. Reduce da poche settimane dal suo coming out, al Grande Fratello Vip, l'attore, ha deciso di uscire allo scoperto confessando durante una recente intervista televisiva l'inizio di questa sua nuova frequentazione.

Ma chi è questo giovane ed affascinante ragazzo?

Dopo la storia conclusasi con l'attore Rossi, Garko ha una relazione con un giovane ragazzo che vive e lavora a Malpensa. Dopo che l'identità del fidanzato di Gabriel Garko è stata svelata grazie alle paparazzate sui giornali, lui stesso ne ha parlato per la prima volta durante un'ospitata televisiva. L'attore, però, si rammarica per l'ingerenza dei media: “Avrei evitato che uscisse subito tutto, non mi ero accorto dei fotografi a Roma. Lui è tranquillo, non gli interessa la notorietà”, sostiene. L'attore aveva parlato di lui nel corso della sua lunga intervista a Verissimo in cui ha svelato di essere gay e di averlo tenuto nascosto per anni (simulando finti fidanzamenti con colleghe come Eva Grimaldi e Adua Del Vesco). Non ne aveva però fatto il nome, che è emerso grazie ad alcuni scoop, dopo che i due sono stati fotografati insieme a Milano e Roma. Gaetano Salvi, è il nome dell'uomo che è attualmente al suo fianco e con cui è stato recentemente paparazzato per le vie di Milano.

Garko fotografato con Eva Grimaldi esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Gaetano Salvi, questo è il nome, stando a quanto ha dichiarato lo stesso attore di recente. La D'Urso si è lasciata sfuggire in diretta, durante una recente intervista che il compagno di Garko lavora in aeroporto. Gaetano Salvi, infatti, vive lontano dal mondo dello spettacolo. Nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 23enne vive da qualche anno a Somma Lombardo e lavora presso Milano Malpensa. A Verissimo, Garko ha spiegato che la loro relazione è iniziata da poco. Sono ancora fresche le parole confessate dalla sua ex fidanzata, Eva Grimaldi, oggi sua grande amica, che ha ammesso che anche la sua storia insieme a Gabriel era stata costruita a tavolino. Tuttavia pare che i due si siano amati davvero, anche se non in senso fisico, tanto che lei lo avrebbe sposato e avrebbe avuto anche un figlio con lui. Garko e la Grimaldi sono tuttora in ottimi rapporti, tanto che lui è stato il suo testimone di nozze, quando ha sposato Imma Battaglia. Proprio insieme all'amica e alla coniuge, l'attore è stato avvistato con il suo nuovo, fidanzato, Gaetano, fisico statuario e aria da bravo ragazzo. Anche se hanno quasi venti anni di differenza di età hanno in comune l'amore per la Sicilia.

Garko e Gaetano e l'amore per la Sicilia

Garko, nella stagione 2018 ha presentato al Teatro Comunale Marcello Perracchio, di Ragusa, il suo ultimo spettacolo teatrale insieme ad Ugo Pagliai “Io odio Amleto”. Nel cast anche presenti anche Paola Gassman, moglie di Ugo Pagliai e figlia dell'indimenticabile "mattatore" Vittorio Gassman. Erano ancora lontane le sue dichiarazioni sulla sua omosessualità e allora fece registrare il tutto esaurito con un ampio stuolo di fan che lo aspettavano all'uscita del teatro per scattare un selfie con il noto attore.

Gaetano Salvi in vacanza in Sicilia

Gaetano Salvi, fino a qualche anno fa, nella sua tarda adolescenza ha frequentato le spiagge del Ragusano e in particolar modo la spiaggia di Cava D'Aliga, non passando inosservato… Chissà se vedremo i due innamorati passeggiare o prendere il bagno nelle spiagge siciliane, magari durante le prossime vacanze? Perché stando a quanto ha affermato lo stesso attore, difficilmente vedremo Garko in tv parlare ancora del suo coming out e della sua vita privata, come egli stesso ha dichiarato.