Gaetano, il fidanzato di Gabriel Garko: le estati a Cava d'Aliga

Scicli - Un bel ragazzo, che non passava inosservato. In spiaggia, a Cava d'Aliga di Scicli, Gaetano Salvi, napoletano di Torre Annunziata, ha trascorso molte estati ed era oggetto di ammirazione di uomini e donne. Ragazzo discreto, introverso, Gaetano lavora a Malpensa, in aeroporto, e nonostante la ritrosia ai flash, è diventato famoso per via del suo legame affettivo con l'attore Gabriel Garko (Torino, 1972), che di recente ha fatto coming out, rivelando la propria identità sessuale.

Gaetano Salvi fino alla sua tarda adolescenza ha frequentato la spiaggia di Cava D'Aliga in estate. E lo stesso Garko è stato un assiduo frequentatore del ragusano per ragioni di lavoro. Oggi la loro storia d'amore è diventata oggetto di attenzione morbosa per via del clamore che ha suscitato la confessione di Gabriel. Ora i due chiedono solo un po' di silenzio.