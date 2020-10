5 milioni per rendere accessibili siti culturali a Ragusa

Ragusa - 5 milioni di euro dall'assessorato regionale ai beni culturali per rendere fruibili alcuni siti culturali. E segnatamente "Riparo sotto roccia" di c.da Fontananuova, "Grotta delle Trabacche", "Ipogeo Cisternazzi", "Latomie Cava Gonfalone" e "Santa Maria delle Grazie”.

L’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha appena destinato cinque milioni di euro alla città di Ragusa per la riqualificazione delle strade di accesso alle masserie, ville rurali, torri, e altri contesti di interesse architettonico tipici della campagna ragusana e che si trovano all’interno del proprio territorio comunale.

“Si tratta di un importante finanziamento – dichiara l’Assessore dei Beni Culturali e ell’Identità Siciliana, Alberto Samonà - che migliorerà la qualità dei collegamenti ai siti monumentali ed archeologici della città di Ragusa in una prospettiva di assoluta integrazione con un contesto rurale che ancora oggi rappresenta un unicum a livello regionale per la tipicità dei muretti a secco e la peculiarità del contesto paesaggistico della campagna ragusana. Un impegno, quello della riqualificazione ambientale e paesaggistica soprattutto in prossimità dei beni archeologici e monumentali, verso il quale il Governo Regionale mostra grande attenzione e sensibilità e che sta interessando anche diversi centri storici dell’Isola”.

Il progetto, che verrà finanziato con risorse POC 2014-2020, rientra tra le attività per uno sviluppo urbano sostenibile previste dal P.O. FESR 2007/2013. Gli interventi che saranno effettuati riguardano in particolare il recupero, la riqualificazione e la ristrutturazione di percorsi, trazzere carrabili e sentieri pedonali che consentono l’accesso alle zone di massima valenza naturalistica e paesaggistica e ai contesti di particolare interesse della campagna ragusana, quali siti archeologici diffusi, ville rurali, masserie, latomie.

In particolare saranno rifatte le vie di accesso che conducono ad importanti siti monumentali con criteri che permettano l’integrazione con il contesto ambientale, inclusa l’illuminazione e la cartellonistica.