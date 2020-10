Covid, 11 i ricoverati a Ragusa

Ragusa - Un ricoverato in più. Sale a undici il numero dei pazienti ricoverati per Covid in provincia di Ragusa. Di questi, nove sono in Malattie Infettive all'ospedale Covid Maria Paternò Arezzo, di Ragusa Ibla. Uno è in Terapia intensiva sempre all'Ompa. Un altro paziente ibleo è invece ricoverato in Malattie Infettive all’Umberto I di Siracusa.