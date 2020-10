Covid all'asilo, secondo caso in Sicilia in un giorno

Solarino - Secondo caso di Covid in Sicilia in un asilo nido, in appena 24 ore. Dopo il nido Alberello di Palermo, giunge notizia di un altro asilo chiuso a Solarino.

News Correlate Un positivo al covid, chiuso un asilo nido

Una bambina di 4 anni che frequenta l’asilo nel plesso “Rodari” è risultata positiva al Covid. A darne notizia sulla pagina ufficiale del Comune è il sindaco Sebastiano Scorpo. Il primo cittadino precisa come a seguito di interlocuzioni con l’Asp il numero dei positivi al Covid sia salito a quota 14. Precisazioni anche per quanto riguarda il plesso scolastico che, come da protocollo, sta procedendo a sanificare gli ambienti interessati e chiudendo la classe interessata.mPertanto domani le attività didattiche del plesso “Rodari” riprenderanno regolarmente dopo adeguata sanificazione di tutto il plesso eccezion fatta per la classe della bambina.

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}