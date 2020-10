Covid, positiva una studentessa, classe in quarantena

Augusta - Il Covid ha contagiato una studentessa dell’istituto Arangio Ruiz di Augusta. La classe è andata in quarantena e ora si procederà alla sanificazione dei locali. La direzione scolastica ha predisposto la didattica a distanza per la stessa classe, in modo da perdere le lezioni e proseguire con il programma. Ad Augusta era già stato contagiato uno studente.

Un altro caso di positività al Covid19 si è registrato a Portopalo. Ad annunciarlo è il sindaco, Gaetano Montoneri, il quale ha svelato che si tratta di un giovane appena rientrato nel borgo marinaro. E’ stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo, “ma non ha febbre, sta bene, e l’Asp di Siracusa ha predisposto tutti i controlli per evitare la propagazione del contagio” assicura il primo cittadino.